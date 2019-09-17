Онколог рассказал о статистике и симптомах заболеваемости раком мозга

Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения, или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год. Из них злокачественные образования составляют чуть более 30%, или от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год, сообщил эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.

Как пишет RT со ссылкой на онколога, самой проблемной опухолью головного мозга является глиобластома. Она возникает сразу в форме четвертой степени злокачественности. От нее возможно избавиться, однако в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, она прогрессирует.

Признаками развития злокачественной опухоли головного мозга являются головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания, нарушение движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднение речи, памяти, сужение полей зрения.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн перечислил основные факторы, которые провоцируют развитие рака. Он убежден, что рост онкологических заболеваний вызывают курение, алкоголь и вирус папилломы человека.