В Минздраве назвали главные причины возникновения онкологических заболеваний

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн перечислил основные факторы, которые провоцируют развитие рака. Он убежден, что рост онкологических заболеваний вызывают курение, алкоголь и вирус папилломы человека.

Кроме того, к онкологии приводит злоупотребление красным мясом, а также частый контакт с химическими веществами, такими как асбест и некоторые красители, передает «Научная Россия».

«Курение в 20—30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Известно, что вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет здорово на развитие гинекологического и рака ротоглотки», — заявил Каприн на полях Восточного экономического форума.

Каприн заметил, что в России в последнее время значительно сократилось число курильщиков.

Ранее онколог рассказал о главных симптомах рака. Он отметил, что указывать на развитие онкологических заболеваний могут любые необычные кровотечения или выделения во всех органах или частях тела, а также появление уплотнений, шишек и опухолей.

