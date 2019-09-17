У отравившихся шаурмой жителей Уфы обнаружен золотистый стафилококк

В Уфе у жителей, которые на прошлой неделе отравились шаурмой, обнаружен золотистый стафилококк. Этот же вид бактерий выявили у одного из работников бистро, где она была куплена, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина.



На данный момент в больницах остаются 16 человек. Деятельность кафе приостановлена, пишет «Башинформ».

Напомним, в ночь на 12 сентября в Уфе зафиксировали факт массового отравления. 15 горожан попали в больницу после покупки шаурмы в уличном бистро. Пятеро пострадавших оказались в тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело. Владельца киоска допросили. Мэр Уфы Ульфат Мустафин припомнил, что уже выступал против киосков с шаурмой, но тогда горожане его высмеяли.