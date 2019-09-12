Мэр Уфы вновь обрушился на киоски с шаурмой после отравления 15 горожан

Мэр Уфы Ульфат Мустафин вспомнил, что уже критиковал киоски с шаурмой в начале своего срока. Он призвал еще раз подумать о запрете таких заведений после отравления 15 горожан.

«Нам есть о чем подумать! Давайте вместе решим: нужны ли нам такие киоски с шаурмой?!» — написал глава горадминистрации в Instagram.

Он напомнил, что после вступления в должность предъявлял к киоскам претензии с эстетической стороны. Теперь же задумался и о продукции.

В ноябре 2018 года Мустафин на совещании в мэрии призвал убрать «трамвайчик» с шаурмой возле здания уфимского цирка. Тогда слова мэра вызвали бурную реакцию в соцсетях, поскольку пользователи восприняли выступление как «показательное наведение порядка». Они возмущались, считая, что глава города должен в первую очередь озаботиться коммунальными вопросами и дорогами.

Напомним, сегодня утром стало известно об остром отравлении 15 уфимцев, покупавших шаурму в одном из уличных киосков. Следком возбудил уголовное дело.