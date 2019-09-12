В Уфе 15 человек отравились шаурмой

В Уфе начата доследственная проверка по факту массового отравления. Факт пищевого отравления 15 человек, в том числе пятерых детей, зафиксирован в Башкирии сегодня около часа ночи. Все пострадавшие употребляли продукцию бистро, расположенного в столице Башкирии по улице Б. Бикбая.

Сообщение в экстренные службы республики поступило от дежурного врача скорой помощи»

«Всего госпитализировано 14 человек: в инфекционную больницу №4 — 13 человек, в том числе пять детей, в республиканский клинический перинатальный центр Уфы — один взрослый человек (беременная женщина)», — сообщил ИА «Башинформ» осведомленный источник.

Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит. Ситуацию на контроле держит региональное МЧС. Владельцев заведения доставили в отдел регионального управления СКР.

Напомним, ранее Следком завел дело из-за отравления суши более 60 самарцев.