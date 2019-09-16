Эксперт: «Бурдасов подошел бы «Спартаку», в России снайперы такого уровня в дефиците»

Хоккейный эксперт Александр Кожевников поделился своим мнением относительно будущего экс-игрока «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова.

«Спартаку», как, кстати, и «Амуру», подошел бы Бурдасов. Понятно, что в НХЛ ему было не так легко найти контракт, а вот в России снайперы такого уровня, с броском по-прежнему в дефиците.

Понятно, что «Амур» по деньгам Бурдасова не потянет, а вот «Спартак» может попробовать его приобрести. Кстати, я не ставил бы крест и на защитниках Маркове и Медведеве — опыт и мастерство этих ветеранов не помешают половине команд лиги. Вопрос только в цене», — сказал Кожевников.

Прошлый сезон нападающий Антон Бурдасов провел за ХК «Салават Юлаев». По окончании игрового года игрок захотел переехать в НХЛ, но так и не нашел вариантов трудоустройства.

На пресс-конференции «Ак Барса» генменеджер казанцев Рафик Якубов опроверг слухи об интересе клуба к Бурдасову, за что его раскритиковал главный журналист по КХЛ Алексей Шевченко.