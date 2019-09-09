Новости спорта

16:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Президент «Авангарда» опроверг интерес клуба к Бурдасову

15:59, 09.09.2019
Президент «Авангарда» опроверг интерес клуба к Бурдасову
Фото: Светлана Садыкова / khl.ru

Президент «Авангарда» Максим Сушинский опроверг информацию, что омский клуб заинтересован в подписании контракта с бывшим игроком «Салавата Юлаева» Антоном Бурдасовым.

«У «Авангарда» нет интереса к Антону Бурдасову, мы не собираемся предлагать ему контракт», — сказал Сушинский.

Ранее сообщалось, что Бурдасов может перейти в «Авангард», если не сумеет найти варианты в НХЛ.

СпортХоккей Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров