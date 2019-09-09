Президент «Авангарда» опроверг интерес клуба к Бурдасову
Президент «Авангарда» Максим Сушинский опроверг информацию, что омский клуб заинтересован в подписании контракта с бывшим игроком «Салавата Юлаева» Антоном Бурдасовым.
«У «Авангарда» нет интереса к Антону Бурдасову, мы не собираемся предлагать ему контракт», — сказал Сушинский.
Ранее сообщалось, что Бурдасов может перейти в «Авангард», если не сумеет найти варианты в НХЛ.СпортХоккей Башкортостан
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