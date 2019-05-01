Хоккеисты «Салавата Юлаева» Ткачев и Бурдасов выступят в следующем сезоне в НХЛ

Форварды «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев и Антон Бурдасов начнут следующий сезон в Национальной хоккейной лиге. Об этом в Twitter сообщает агент Шуми Бабаев.

Новые клубы хоккеистов пока не сообщаются.

Напомним, ранее говорилось, что уфимский «Салават Юлаев» заключил новый контракт с защитником Алексеем Семеновым, сообщает официальный Twitter команды. 38-летний защитник заключил соглашение сроком на один сезон.



Игрок перешел в команду перед началом сезона-2018/19 и провел за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате и плей-офф 56 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-3».

