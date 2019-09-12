Алексей Шевченко: «А какой стиль у «Ак Барса», что Бурдасов не подойдет даже для третьего звена?»

Фото: «Спорт-Экспресс»

Журналист и хоккейный эксперт Алексей Шевченко подверг критике слова генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова об отказе от хоккеиста Антона Бурдасова.

«Антон не подходит нам по стилю — заявил менеджер. Ну, не знаю. А какой стиль у «Ак Барса»? Что в нем такого, что Бурдасов не подойдет даже для третьего звена (у таких команд именно три звена являются ударными).

Вообще, история с судьбой Бурдасова приобретает какие-то карикатурные оттенки. Все убеждены, что он слишком дорогой, слишком капризный и никому не подходит по стилю. Странно, как он вообще в хоккей играл», — написал Шевченко.

Прошлый сезон нападающий Антон Бурдасов провел за ХК «Салават Юлаев». По окончании игрового года игрок захотел переехать в НХЛ, но так и не нашел вариантов трудоустройства.