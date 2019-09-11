Прокурором Башкирии может стать московский чиновник

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка внес на согласование в Госсобрание Башкортостана кандидатуру для назначения на должность прокурора республики — государственного советника юстиции 3 класса Владимира Ведерникова.

Депутаты рассмотрят представление Генпрокурора России на заседании Комитета Госсобрания по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 18 сентября. Затем вопрос о согласовании кандидатуры Владимира Ведерникова для назначения на должность прокурора Башкортостана будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Курултая.

Такой порядок предусмотрен Конституцией РФ и ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», сообщает пресс-служба парламента РБ.

Владимир Ведерников родился в Томске в 1974 году. Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1996 года. Прошел путь от помощника Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях до заместителя прокурора города Москвы. В занимаемой должности работает с 2012 года. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью Руденко, знаком отличия «За верность закону» III степени, именным оружием.

Напомним, ранее в Кремле не согласовали на должность прокурора Башкирии уроженца Татарстана Камиля Кашаева.