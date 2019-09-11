Искусственный интеллект сможет подстраивать расписание автобусов под студентов

Искусственный интеллект сможет автоматически подстраивать расписание общественного транспорта под расписание учебных занятий в российских вузах. Это позволит студентам не опаздывать на лекции.

«Цифровые данные расписания вуза будут сопоставляются с расписанием автобусов, а искусственный интеллект, агрегируя эту информацию, дает рекомендации по корректировке расписания. Расписание вуза также может включать количество студентов, которые могут ожидать автобус, для прогноза пассажиропотока. Это позволит избежать переполненности автобуса и очередей на остановках», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Данная технология будет представлена 11 октября на международном форуме «Автонет». Проект будет реализован с использованием систем «ГЛОНАСС» и интеллектуальными транспортными системами городского движения.

Ранее сообщалось, что к 2021 году в российских вузах начнут выявлять отстающих студентов с помощью искусственного интеллекта.