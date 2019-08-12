В вузах России начнут выявлять отстающих студентов с помощью искусственного интеллекта

К 2021 году в российских вузах появится цифровая система оценки успеваемости российских студентов для выявления учащихся с плохой успеваемостью, рассказал директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов.

Эта система будет оценивать успеваемость студентов, их активность на лекциях, поведение, а также участие в общественной жизни. На основе данных системы руководство вузов будет принимать решение о поощрении студентов, более тщательном контроле, а также дополнительном обучении или их отчислении. Вместе с тем рекомендация системы не будет обязательной к исполнению, окончательное решение останется за деканатом и ректоратом.

Как заявил Киясов, внедрение такой системы позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей университетов. Систему начнут тестировать в некоторых вузах уже в этом учебном году, передает «РИА Новости».

Напомним, в июле в Госдуме предложили перевести высшее образование на бесплатную основу в приграничных регионах.

