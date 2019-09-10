Суд заочно арестовал бывших владельцев «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых

Фото: скриншот (на фото — Алексей Ананьев)

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывших владельцев «Промсвязьбанка» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Алексей Ананьев вместе с братом Дмитрием обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160) и легализации денег, полученных преступным путем (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвинение братьям предъявлено только по статье о растрате. Оба банкира объявлены в международный розыск, передает ТАСС.

Ранее Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев «Промсвязьбанка» Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму около 282,2 млрд рублей. Среди арестованного имущества есть доли в компаниях, счета в банках, картины, недвижимость, а также самолеты и автомобили и т. д.

Позже судебные приставы по итогам проверки арестованного имущества — принадлежащего экс-совладельцу «Промсвязьбанка» Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства — не нашли там картин, «стоимость которых достигает сотен миллионов рублей».