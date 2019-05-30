Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей «Промсвязьбанка» по иску на 282 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев «Промсвязьбанка» Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд рублей.



Согласно решению суда, среди арестованного имущества есть доли в компаниях, счета в банках, картины, недвижимость, а также самолеты и автомобили и т. д.

Также суд запретил бывшим руководителям банка совершать любые регистрационные действия с целым рядом недвижимости и автомобилей.

Напомним, 21 декабря 2018 года «Промсвязьбанк» подал иск к бывшим основным владельцам, братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву и экс-руководству банка, на 282,2 млрд рублей. Иск был принят к производству.