Приставы не нашли арестованные картины, принадлежащие экс-совладельцу «Промсвязьбанка»

Судебные приставы по итогам проверки арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу «Промсвязьбанка» Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства, не нашли там картин, «стоимость которых достигает сотен миллионов рублей».

Произведения были ранее арестованы судом. Выяснилось, что он были сняты с экспозиции, помещены в хранилище и упакованы для транспортировки. Согласно показаниям сотрудников музея, картины были переданы музеем «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева», пишет РБК со ссылкой на представителя «Промсвязьбанка».

Ранее Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев «Промсвязьбанка» Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд рублей.



Среди арестованного имущества есть доли в компаниях, счета в банках, картины, недвижимость, а также самолеты и автомобили и т. д.