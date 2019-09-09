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Леонов: чемпионат России по аквабайку даст толчок развитию этого вида спорта в Татарстане

23:15, 09.09.2019
Леонов: чемпионат России по аквабайку даст толчок развитию этого вида спорта в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказал мнение, что чемпионат России по водно-моторному спорту в классе аквабайк в Казани придаст стимул развитию этого вида спорта в Татарстане.

Соревнования прошли с 7 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан.

Председатель оргкомитета чемпионата России Андрей Краснов надеется, что Казань станет одной из ключевых точек развития аквабайка в стране.

«Важно, что условия в Казани были комфортными как для спортсменов, так и для зрителей, площадка оптимальна для проведения соревнований в нашем виде спорта, и мы надеемся, что Казань станет одной из ключевых точек роста для аквабайка в стране», — цитирует его ТАСС.

Ранее «Реальное время» публиковало фото с чемпионата России по аквабайку.

Спорт Татарстан
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