Леонов: чемпионат России по аквабайку даст толчок развитию этого вида спорта в Татарстане

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказал мнение, что чемпионат России по водно-моторному спорту в классе аквабайк в Казани придаст стимул развитию этого вида спорта в Татарстане.

Соревнования прошли с 7 по 8 сентября в акватории озера Нижний Кабан.

Председатель оргкомитета чемпионата России Андрей Краснов надеется, что Казань станет одной из ключевых точек развития аквабайка в стране.

«Важно, что условия в Казани были комфортными как для спортсменов, так и для зрителей, площадка оптимальна для проведения соревнований в нашем виде спорта, и мы надеемся, что Казань станет одной из ключевых точек роста для аквабайка в стране», — цитирует его ТАСС.



Ранее «Реальное время» публиковало фото с чемпионата России по аквабайку.