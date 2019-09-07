Freestyle на Нижнем Кабане: как проходит чемпионат России по аквабайку

20:15, 07.09.2019 25
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани, в акватории озера Нижний Кабан, проходит чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». За звание чемпиона борются 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга. Сегодня жители и гости города смогли посмотреть 2-й раунд соревнований в дисциплине Freestyle.

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