Суд оштрафовал ПСО «Казань» за нарушения при строительстве дорог в ОЭЗ «Иннополис»

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск инспекции государственного строительного надзора Татарстана к ООО «ПСО «Казань». Компанию привлекли к административной ответственности за нарушения при строительстве дорог и подземных переходов в особой экономической зоне «Иннополис».

Штраф составил 52 тыс. рублей. Компания может обжаловать его в апелляционной инстанции, следует из определения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на космодроме может смениться подрядчик: вместо ПСО «Казань», которое занимается строительством космодрома сейчас, пригласят специально созданную в структуре Министерства обороны компанию. Решение по этому вопросу должен принять сегодня президент России Владимир Путин.