Сегодня Путин проверит стройку на космодроме «Восточный» — он может принять решение по ПСО «Казань»

Сегодня президент России Владимир Путин посетит космодром «Восточный». Он проверит, как строятся объекты на космодроме, и проведет совещание по развитию инфраструктуры «Восточного».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на космодроме может смениться подрядчик: вместо ПСО «Казань», которое занимается строительством космодрома сейчас, пригласят специально созданную в структуре Министерства обороны компанию.

Как отмечает ТАСС, накануне на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что сейчас решается вопрос о том, кто должен строить следующие очереди космодрома. При этом он подчеркнул, что «Восточный» — не военный космодром.

При этом накануне также сообщалось, ПСО «Казань» строит вторую очередь космодрома «Восточный» даже с опережением графика.

