На здании «Баскет-холла» устанавливают вывеску

На здании «Баскет-холла» устанавливают вывеску, об этом сообщили «Реальному времени» читатели.

Ранее на здании спорткомплекса располагалась реклама, позже и ее убрали.

Ранее сообщалось, что ООО «Генстрой» выполнит ремонт «Баскет-холла» за 85,5 млн рублей. Согласно техзаданию, во время капитального ремонта проведут внутренние отделочные работы, монтаж светодиодных экранов, модернизацию освещения и звукового оснащения Большого зала, монтаж медиакуба, кондиционеров, системы оповещения и управления эвакуацией, зенитных фонарей, охранной сигнализации. Также потребуется заменить стеклопакеты, отремонтировать гранитное покрытие входных групп, спортивный паркет, фасад, благоустроить территорию. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2019 года.

