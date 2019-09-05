Детский омбудсмен Татарстана рассказала о семье, оставившей младенца в пакете магазина

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина рассказала о семье, в которой мать подозревается в оставлении младенца в пакете у магазина в Черемшане. По ее словам, семье раньше не попадала в поле зрения государственных органов.

«Нет, ни на каком учете не состояла семья, формально это благополучная семья. Есть мама, есть папа, оба работающие, воспитывают двоих детей — младших школьников, — живут вместе», — приводит слова Удачиной ТАСС.

Удачина добавила, что двое детей сейчас находятся дома у семьи.

Напомним, что подозреваемую в оставлении ребенка уже задержали, Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного.

Также Следком публиковал видео того, как мать оставила этого ребенка у магазина. Известно, что младенца она родила в тот же день прямо на улице.

