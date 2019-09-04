СК опубликовал видео, как в Татарстане мать оставила младенца в пакете около магазина

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Следственный комитет России опубликовал видео момента, когда в татарстанском селе Черемшан мать оставила новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете.

Напомним, что накануне в татарстанском селе Черемшан директор супермаркета обнаружил около здания магазина пакет с младенцем внутри. Ребенка направили в перинатальный центр Альметьевска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного). Мать ребенка задержали.

По словам подозреваемой, она находилась на улице, когда у нее начались схватки. Женщина через какое-то время родила в кустах, а затем, оторвав пуповину, положила ребенка в пакет, который оставила неподалеку от места своей работы.

Установлено, что женщина замужем, имеет двоих детей в возрасте 8 и 10 лет. Следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, передает пресс-служба СК.