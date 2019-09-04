В Татарстане задержали мать, которая оставила младенца в пакете около магазина

В Татарстане правоохранительные органы задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка в пакете возле магазина.

Напомним, что накануне в татарстанском селе Черемшан директор супермаркета обнаружил около здания магазина пакет с младенцем внутри. Ребенка направили в перинатальный центр Альметьевска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного).

Сотрудниками уголовного розыска была установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась продавец данного магазина 1983 года рождения. В скором времени будет принято решение об избрании меры пресечения в отношении задержанной, сообщает пресс-служба МВД по РТ.