Число погибших от урагана «Дориан» на Багамах возросло до 20 человек

Число погибших от урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 20 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс, передает RT.

Напомним, ранее на этой неделе сообщалось о пяти погибших от урагана. Также сообщалось, что ураган «Дориан» причинил обширные разрушения на островах: ветер срывал крыши с домов и переворачивал автомобили. Кроме того, из-за урагана на островах произошло наводнение.

В связи с ураганом «Дориан» из американского штата Южная Каролина эвакуировали миллион человек. Этот ураган может сталь сильнейшим за последние 27 лет.

