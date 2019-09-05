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Число погибших от урагана «Дориан» на Багамах возросло до 20 человек

08:12, 05.09.2019
Число погибших от урагана «Дориан» на Багамах возросло до 20 человек
Фото: roscosmos.ru

Число погибших от урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 20 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс, передает RT.

Напомним, ранее на этой неделе сообщалось о пяти погибших от урагана. Также сообщалось, что ураган «Дориан» причинил обширные разрушения на островах: ветер срывал крыши с домов и переворачивал автомобили. Кроме того, из-за урагана на островах произошло наводнение.

В связи с ураганом «Дориан» из американского штата Южная Каролина эвакуировали миллион человек. Этот ураган может сталь сильнейшим за последние 27 лет.

Происшествия
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