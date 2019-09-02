Из Южной Каролины эвакуируют около одного миллиона человек в связи с ураганом «Дориан»

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил об эвакуации жителей в связи с приближением урагана «Дориан».

Она начнется 2 сентября в 12:00 (19.00 мск) и затронет около 1 млн жителей прибрежных районов. Эвакуация уже проходит в домах престарелых и больницах.

Также с завтрашнего дня в восьми округах штата будут закрыты все школы и государственные учреждения, пишет РБК.

Ураган уже добрался до островов Багамского архипелага, скорость ветра достигает 185 миль в час (298 км/ч). «Дориан» обрушится на юго-восточное побережье США. Режим ЧС уже введен в Северной Каролине, Флориде и нескольких округах Джорджии.

Ранее сообщалось, что приближающийся к побережью США ураган «Дориан» может стать самым сильным за последние 27 лет.

