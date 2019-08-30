Приближающийся к побережью США ураган может стать самым сильным за последние 27 лет

Фото: скришнот

Ураган «Дориан» продолжает свое движение по Атлантике, направляясь к Флориде. Ожидается, что к воскресенью «Дориан» достигнет уровня 4-й категории из 6 возможных (скорость ветра до 70 м/с, приливная волна до 5.5 метров выстой). Если это случится, то, по оценкам специалистов, «Дориан» станет самым сильным ураганом, обрушившимся на восточное побережье Флориды со времен «Эндрю» который бушевал в 1992 году.

На данный момент чрезвычайное положение объявлено во всех 67 округах штата Флориды и в штате Джорджия, а президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу, сообщает сайт телекомпании CNN, который отслеживает движение стихии в режиме реального времени. Самолеты и корабли военно-морского флота США начали эвакуацию с мест постоянного базирования в Атлантическом океане.

Прогнозируется, что шторм обрушит свой основой удар на Флориду в понедельник 2 сентября.

Эти события происходят на фоне 14-й годовщины урагана «Катрина», который обрушился на Новый Орлеан в 2005 году, как шторм категории 3. Тогда его жертвами стали более 1800 человек.

Напомним, в июле 2019 года на США обрушилось сразу несколько крупных стихийных бедствий — ураган «Барри» и тропический шторм «Эрик». В СМИ сообщалось, что ущерб от стихийных бедствий в США в 2019 году составил $1,2 млрд