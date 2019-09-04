Власти Саратовской области намерены запустить крупнейший в стране троллейбусный завод до конца года

Минпромэнерго Саратовской области заявило о намерении перезапустить завод «Тролза» в Энгельсе. Предприятие возобновит работу в IV квартале этого года.

Министерство работает над возможностью загрузки завода за счет взаимодействия с крупными холдингами.

«В настоящее время ведется работа по привлечению на предприятие нового эффективного собственника, в том числе в лице одной из структур, входящих в контур АО «Трансмашхолдинг», — цитирует сообщение министерства «РИА Новости».

Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением «Тролзы», в число возможных инвесторов завода входят «Трансмашхолдинг», группа «Синара» и КАМАЗ. Ситуацию на «Тролзе» взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что крупнейший в России производитель троллейбусов «Тролза» в Саратовской области ввел режим простоя этой весной. Долги предприятия превысили 2 млрд рублей.