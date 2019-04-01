Завод «Тролза» из Саратовской области продлил режим простоя

Крупнейший в России завод по производству троллейбусов «Тролза» из Саратовской области продлил режим простоя для своих сотрудников.

Как сообщил "РИА Новости" пресс-секретарь завода Александр Дурасов, простой продлится до 14 апреля. При этом он не уточнил число сотрудников, которые остаются в режиме простоя.

Ранее Министр труда Саратовской области Наталия Кривицкая прокомментировала сообщения о готовящихся массовых сокращениях на заводе «Тролза» в Энгельсе. По ее словам, заявка на увольнение 500 человек еще не означает, что все они лишатся работы.