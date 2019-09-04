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Минздрав РФ предложил создать единую сеть мониторинга выявления биологических рисков

09:42, 04.09.2019
Минздрав РФ предложил создать единую сеть мониторинга выявления биологических рисков
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ предложило создать единую сеть мониторинга раннего выявления биологических рисков, рассказал замминистра ведомства Сергей Краевой.

«Наше предложение такое: создать единую сеть мониторинга с целью раннего выявления биологических рисков, с целью недопущения развития биологических угроз», — передает «РИА Новости» слова чиновника.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ планирует развивать практику целевого приема в вузы. Но полностью переходить на систему распределения на работу молодых людей, окончивших «меды», пока не планируется.

ОбществоМедицина
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