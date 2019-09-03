Минздрав РФ планирует развивать целевой прием в медвузы

Минздрав РФ планирует развивать практику целевого приема в вузы. Но полностью переходить на систему распределения на работу молодых людей, окончивших «меды», пока не планируется, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Первое, что мы планируем, это развивать целевой прием <..>, но полностью перейти на распределение мы пока не планируем», — цитирует «РИА Новости» слова чиновницы.

Она заметила, что по всей стране более 50% студентов обучаются по целевому приему.

Ранее сообщалось, что эксперты Министерства здравоохранения РФ рассказали о способах борьбы со стрессом.

