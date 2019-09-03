Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой помощи жильем

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем.

Отмечается, что для получения жилья в собственность медработник должен трудиться не менее чем на одной ставке 10 лет.

«Установить меры социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, предусмотрев при этом: обеспечение их служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы медицинских работников (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», - сообщается в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил в приоритетном порядке предоставлять служебное жилье и земельные участки для жилищного строительства нуждающимся медработникам. Также они смогут получать ипотечные кредиты на льготных условиях и в первоочередном порядке для детей медработников будут предоставлять места в детских садах и школах.

Ранее сообщалось, что президент России поручил правительству РФ определить нормативы минимального должностного оклада медиков.

