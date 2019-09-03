Путин поручил установить нормативы минимальных окладов медиков

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ определить нормативы минимального должностного оклада медиков.

Поручение должно быть выполнено до 1 октября. Оно было дано по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое состоялось 20 августа, сообщает официальный сайт Кремля.

Также кабмину нужно до этого же срока представить предложения по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда медработников, предусмотрев при этом единую структуру на всей территории страны.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о минимальной заработной плате учителей, врачей и работников культуры, согласно которому их зарплата не может быть меньше, чем сумма двух прожиточных минимумов.