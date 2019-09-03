Исследование: более половины россиян готовы провести корпоратив без алкоголя

Больше половины работающих россиян (51%) готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков, свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

При этом 15% опрошенных высказались против корпоративных торжеств без спиртного на столе. Из всех опрошенных треть употребляет алкоголь реже одного раза в месяц, а 23% не употребляют вовсе, передает RT.

По мнению 43% опрошенных, эффективнее всего мотивировать сотрудника отказаться от вредных привычек могли бы премии. Чуть более трети респондентов считают, что здесь могут помочь и нематериальные бонусы, как, например, сокращение рабочего дня.

Напомним, в августе Минздрав России предложил снижать зарплату за курение на работе.

