Минздрав России предложил снижать зарплату за курение на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям несколько способов борьбы с курением сотрудников.

Так, предлагается снижать зарплату исходя из количества и длительности перекуров, запретить курение на территории предприятий, оборудовать места общего пользования детекторами дыма.

Среди других способов — размещение в местах общего пользования тарелки с яблоками, включение в пакет добровольного медицинского страхования помощь по отказу от курения, оборудование зон для физических упражнений. Авторы программы считают, что это сможет заменить перекуры, организация соревнований между сотрудниками предприятий, следует из программы «Укрепление здоровья работающих».

Ранеев Госдуме сообщили, что могут ввести дополнительный выходной для россиян, бросающих курить.