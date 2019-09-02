В соцсетях запустили флешмоб в поддержку освобождения Кокорина и Мамаева

В социальной сети «Инстаграм» запустили флешмоб в поддержку условно-досрочного освобождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщил активист и организатор флешмоба Игорь Шумилин.

«В преддверии суда по УДО Кокорина и Мамаева я сегодня запустил флешмоб «Казнить нельзя помиловать», тем самым призывая суд здраво принимать решение», — сказал Шумилин.

Отмечается, что в акции уже приняли участие более 700 человек.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Недавно футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении, который должны рассмотреть 6 сентября.