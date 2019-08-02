Кокорин и Мамаев подали на условно-досрочное освобождение

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении. Ходатайства поступили в Алексеевский районный суд Белгородской области.

«В пятницу, 2 августа, в суде зарегистрированы материалы по ходатайствам об условно-досрочном освобождении от лишения свободы осужденных Мамаева и Кокориных», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Алексеевского суда.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.



Ранее сообщалось, что Кокорин, Мамаев и два других фигуранта этого дела будут отбывать заключение недалеко от столицы, в одной колонии.

