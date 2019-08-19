Ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина рассмотрят 6 сентября

Пресс-служба Алексеевского суда обнародовала дату рассмотрения ходатайства об УДО полузащитника Павла Мамаева и нападающего Александра Кокорина.

«Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября с 09.00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — приводит слова суда Sport24.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Недавно футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.