Мэрия Казани опубликовала архивные фото Дня знаний в советские времена

Фото: kzn.ru / Национальный музей РТ

Мэрия Казани опубликовала фотографии из архива Национального музей РТ о том, как День знаний проходил во времена СССР.

Среди фотографий есть как снимки школьников, которые просто идут на урок, так и фотографии торжественных мероприятий, приуроченных к Дню знаний. Также авторы подборки напомнили, что День знаний соответствующим указом официально учрежден как праздничный и памятный день 35 лет назад, в 1984 году.

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Напомним, сегодня архивную фотографию своего первого Дня знаний и первой учительницы выложил президент Татарстана Рустам Минниханов.