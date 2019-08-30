У центра семьи «Казан» начался концерт в честь Дня Республики

Фото: Ксения Жаркова

У центра семьи «Казан» начался большой концерт. Пока зрителей разогревают уличные музыканты и народные ансамбли, но ближе к вечеру на сцену выйдут Лэйна, FEDUK, POMPEYA и «Рондо».



На площади также устроили акцию «Военная служба по контракту». Здесь выставлена военная техника и представлены образцы оружия с формой. Кроме этого, гостей угощают горячей гречневой кашей с мясом, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало подробную программу празднования Дня города и Дня Республики Татарстан.