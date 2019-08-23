«Ростов» пригласил арбитра Карасева на игру с «Рубином». Матч пройдет в стиле «рок»

«Ростов» в преддверии матча 7-го тура против «Рубина» обратился к футбольному судье Сергею Карасеву, чтобы пригласить его на игру. Ожидается, что встреча пройдет в сопровождении тяжелой музыки, любителем которой является арбитр.

«Уважаемый Сергей Геннадьевич, футбольный клуб «Ростов» первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берете уроки игры на гитаре. Приглашаем Вас на «Ростов-Арену» 25 августа.

Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer. Кроме того, мы готовы обеспечить Вас билетами в Екатеринбург, где Вам предстоит судить игру «Урала» с «Сочи», — сказано в сообщении «Ростова».

Напомним, ранее «Ростов» опубликовал анонс встречи с «Рубином», на котором подколол казанцев из-за любви тренера Шаронова к рок-музыке.