Футбольный судья Карасев: «Хочу сколотить свою рок-группу»

Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал о своем занятии музыкой.

«Играю на электрогитаре, в этом ищу позитив. Люблю тяжелую музыку и с Нового года возобновил занятия на гитаре. Выбираю время и раз в неделю занимаюсь с преподавателем — гитаристом группы Catharsis.

У меня три гитары, так что, можно сказать, уже немного коллекционер. Это отвлекает, снимает стресс.

Очень хотелось бы научиться хорошо играть и сколотить какую-то свою рок-команду. Надо искать вот какой-то такой способ отдыха каждому, а не читать интернет», — сказал Карасев.