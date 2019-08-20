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«Ростов» опубликовал анонс к матчу с «Рубином» со словами «покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры»

14:59, 20.08.2019
«Ростов» опубликовал анонс к матчу с «Рубином» со словами «покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры»
Фото: twitter.com/rostovfc

Футбольный клуб «Ростов» в своих соцсетях опубликовал анонс к матчу 7-го тура чемпионата России против «Рубина».

Ростовский клуб разместил на афише «отфотошопленную» фотографию главного тренера Валерия Карпина за рулем колонны мотоциклистов и подпись «покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!".

Таким образом SMM-щики «Ростова» обыграли любимую для «Рубина» в этом сезоне тему с любовью тренера Романа Шаронова к року.

Встреча между «Ростовом» и «Рубином» состоится 25 августа в 19:00 в Ростове-на-Дону.

СпортФутболОбщество Татарстан
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