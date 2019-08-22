«Трогательное и искреннее». МВД выпустило видео ко Дню флага России с детьми сотрудников

МВД России выпустило видео ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. Героями видео стали дети сотрудников разных подразделений ведомства.

Дети ответили на несколько вопросов о стране и поделились своими мыслями о том, на кого похожа Россия, какие люди в ней проживают и что означают цвета российского флага. «Видео получилось трогательным и искренним», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в этом году День Государственного флага России отмечается в 25-й раз. «Реальное время» подготовило материал о том, какую эволюцию прошел один из главных государственных символов страны за минувшие восемь столетий.

