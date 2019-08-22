Был ли русский флаг черным и как голландцы придумали его современную версию

Не всегда интересы Руси и России защищали под привычным нам триколором

Фото: Максим Платонов

Сегодня в 25-й раз в России отмечается День государственного флага. Флаг утвердили в 1991 году, а официальный праздник учредили только в 1994-м. «Реальное время» рассказывает, какую эволюцию прошел один из главных государственных символов страны за минувшие восемь столетий и почему он совпадает по цветам с флагом Голландии.

Строго говоря, государственный флаг России как таковой был утвержден довольно поздно — только при Петре I, и разрабатывали его для торгового флота. Но испокон веку основным назначением флага (точнее, стяга) была демонстрация на битвах.

Княжеские стяги

Каждый удельный князь имел свой стяг: полотно цвета, выделяющегося на фоне пейзажа. Лучше всего выделялись разные оттенки красного — его и использовали. Некоторые историки считают, что вещий Олег воевал с врагами под багровым стягом, на котором был изображен двузубец. Позже, после принятия христианства, двузубец заменили на крест, и несколько столетий Русь пестрела самыми разнообразными боевыми знаменами, на многие из которых нашивали лики святых. Но крайне редко войска объединялись под единым флагом.

Дмитрий Донской на пути к Куликову полю. Лицевой летописный свод. XVI в.

Одно из первых таких событий — Куликовская битва (сентябрь 1380 года). Тогда несколько князей под руководством Дмитрия Донского объединили свои воинства под одним полотнищем. Разные источники по-разному описывают этот стяг: в «Сказании о Мамаевом побоище», созданном через 100 лет после битвы, о флаге рассказывают как о багровом, с нашитым на него ликом Христа. На более поздних миниатюрах флаг уже рисуют как красный, украшенный крестом. А как было на самом деле — мы уже не узнаем: все дошедшие до нас летописи и рисунки созданы людьми, жившими через поколения от участников событий.



Под татарами — с черным флагом, на татар — с красным

«Прадедушкой» современной России было Московское княжество. Некоторые историки считают, что его знамя в период подчинения Орде было черного цвета — в противовес ханской символике, которая могла быть и красной, и даже золотой. Правда, эта версия подвергается сомнению: оппоненты возражают, что в летописях имеется в виду не «черный», а «чермный» цвет, то есть красный.

После того, как иго кончилось, стяг московского князя был багряным. На него чаще всего нашивались лики святых покровителей: на всякий случай считалось необходимым встать под защиту «свыше». На штурм Казани русские полки шли под стягом «Всемилостивейшего Спаса» Ивана Грозного. Этот стяг надолго задержался в русской армии: его использовали вплоть до Азовских походов Петра I.

Стяг «Всемилостивейшего Спаса» Ивана Грозного, 1552

Но единого флага как государственного символа на Руси по-прежнему не существовало. Например, у Ивана Грозного был еще и «официальный флаг» — великий стяг. Для него выбрали уже несколько оттенков красного и целых двух небесных «патронов»: к Христу добавляется еще и архангел Михаил.



Великий стяг Ивана Грозного. 1560

Видимая сложность флаговой атрибутики объясняется очень просто: в ту пору страна практически не знала такого явления, как герб. Поэтому всю более или менее приличествующую высокому статусу символику изображали на стягах.



Гербовые знамена

Первый герб России появился при Алексее Михайловиче, его в 1669 году нарисовали польские художники для царского двора в Коломенском. Двуглавый орел на нем «комплектуется» эмблемами, символизировавшими части государства, а на груди орла «царь на коне колет копием змия». Герб был изображен на знамени.

Гербовое знамя Петра I через 30 лет содержало еще и изображения Святого Духа, и апостолов Петра и Павла, а царь на коне со змием (явная аллюзия на Георгия Победоносца) заменен на Спасителя.

Гербовое знамя 1696 г.

Впоследствии орлу в лапы чего только не давали — и карты морей, и другие символы разраставшейся империи. Современная птица на российском гербе выглядит по сравнению со своими предками довольно скромно и элегантно.



Торговый флаг империи: фрегат «Орел» и ленивые голландцы

В 1668 году голландские мастера по приказу Алексея Михайловича построили первое русское боевое судно — фрегат «Орел». Укомплектовать его флагом было поручено все тем же голландцам: царь велел им сделать так, как принято на их родине.

Долго думать мастера не стали. Поскольку точного технического задания и брендбука не было, то они просто заказали огромное количество ткани цветов голландского флага и велели сшить полосы в другом порядке. Многие историки полагают, что так и появился современный российский триколор. В его центре, скорее всего, изображался золотой двуглавый орел. Есть и другие версии: возможно, материю скомбинировали по-другому. Дело в том, что в распоряжении историков есть только документы о количестве заказанной ткани и редкие старинные гравюры, из которых о порядке полос и расцветке флага можно делать только предположения.

Вот как мог выглядеть первый русский триколор:

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Предполагаемый проект рисунка флага корабля «Орел»

Зато доподлинно известно, что в 1693 году Петр I на одном из своих кораблей впервые поднял «флаг царя Московского», очень близкий к современному российскому:

Фотография флага царя Московского, старейшего из сохранившихся российских флагов (1693). Центральный военно-морской музей

Понемногу это знамя приобретало государственный статус: в 1700 году Петр уже заказывал в Оружейной палате подобные флаги, чтобы комплектовать русские корабли. Чуть позже появился Андреевский флаг, который стал символом военного флота.



Военно-морской флаг России (1720—1918, 1992 — настоящее время)

Триколор в 1720 году был официально утвержден как флаг торговых судов и продержался в «коммерческом» статусе еще долго.



Государственное знамя Российской империи: черное на желтом

В ранг государственной регалии знамя Российской империи вошло только в конце XVIII века (вместе с мечом и печатью) перед коронацией Елизаветы Петровны. Оно было желтым, в центре красовался черный двуглавый орел, а по краям красовалась окантовка из 31 герба российских земель. С теми или иными изменениями желтое знамя с черным орлом просуществовало до конца XIX века — последнее сшили к коронации Николая II.

Фотография государственного знамени 1896 года в экспозиции Оружейной палаты, Москва

Но и оно не несло той смысловой нагрузки, которая сейчас возлагается на Государственный флаг России. Например, когда русские войска вошли в Париж после победы над Наполеоном, в основном их встречали вовсе не императорскими желтыми штандартами. Везде на улицах реял торговый триколор.



Последнюю попытку утвердить в качестве государственных цветов желтый и черный предпринял Александр II: в 1858 году он велел «украшать улицы при торжественных случаях» флагами черного, золотого и белого цвета. Просуществовал этот флаг до 1883 года.

«Гербовый народный флаг» образца 1858 года. Национальный флаг (1887—1896)

Утверждение триколора: синие рубашки, бабы и снег



Окончательную точку в метаниях вокруг флага поставил последний русский император. В 1896 году белый, синий и красный цвета вновь, как и при Петре, были признаны государственными цветами России, а бывший торговый флаг утвердили как государственный.

Интересны аргументы, которыми сопровождалась дискуссия по определению национальных цветов:

«Великороссийский крестьянин в праздник ходит в красной или синей рубашке, малорос и белорус — в белой; бабы русские рядются в сарафаны тоже красные и синие. Вообще, в понятиях русского человека — что красно, то хорошо и красиво…

Если к этому присоединить белый цвет снежного покрова, в который вся Россия облекается в течение более полугода, то, на основании и этих признаков, для эмблематического выражения России, для русского народного или государственного флага, наиболее свойственным оказываются цвета, установленные Великим Петром».

Следующие два десятилетия российский флаг был трехцветным, а потом пришла революция.

Советская Россия: парад флагов

В 1918 году страна снова вернулась к красному боевому стягу, как и в незапамятные времена. Вот только ликов святых на нем больше не было. Были серп, молот и звезда.

Флаг СССР (18 апреля 1924 — 25 декабря 1991)

По мере разрастания нового советского государства каждый ее субъект получал свое знамя, РСФСР исключением не стала. Сменились несколько вариантов ее флага:

1 / 4 Флаг РСФСР 1918 года

Государственный флаг РСФСР (17 июня 1918 — 21 января 1937)

Государственный флаг РСФСР (21 января 1937 — 8 января 1954)

Государственный флаг РСФСР (9 января 1954 — 1 ноября 1991)

1991 год: возвращение триколора и значение цветов

1 ноября 1991 году триколор наконец-то вернулся на свое законное место и стал Государственным флагом Российской Федерации. Интересно, что до сих пор нигде не указано официально, что означают его цвета.

В Российской империи конца XIX века красный означал державность, синий — цвет Богоматери, белый — свободу и независимость. Такая трактовка была закреплена официально. Была еще одна: флаг символизировал триединство восточных славян. Белый был цветом Белой Руси, синий — Малороссии, красный — Великороссии.

И третью, условно современную трактовку рассказывают сегодня детям в школах: белый цвет символизирует мир и чистоту, синий — веру и верность, а красный — силу и кровь, пролитую за Родину.

Фото Максима Платонова

В 1994 году указом президента РФ был учрежден государственный праздник — День Государственного флага РФ, 22 августа. Сегодня мы отмечаем его уже в 25-й раз.