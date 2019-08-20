В Aurus опровергли сообщения о падении цены на 10 млн рублей

Российское представительство бренда Aurus отрицает, что российский люксовый автомобиль будет стоить 8 млн рублей вместо заявленных 18 миллионов.

«Информация о снижении цены на автомобили Aurus, указанная в публикации на сайте RG.ru, является недостоверной. Цены на автомобили будут озвучены во время официального открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории «Москва-Сити», которое состоится 23 августа 2019 года», — цитируют сообщение «Известия».

Напомним, что бренд Aurus родился из проекта «Кортеж», предусматривающего производство российских люксовых авто для первых лиц государства. Предполагается, что серийное производство машин будет базироваться в Татарстане. Ранее СМИ сообщили, что основной «лимузин» бренда подешевел на 10 млн рублей.