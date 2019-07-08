Российский лимузин Aurus будет стоить от 18 млн рублей

Автомобиль российского люксового проекта Aurus появится в продаже уже в августе. По предварительным данным его стоимость составит 18 млн рублей.

Именно в это время планируется открыть в Москве первый шоурум проекта, рассказал министр промышленности РФ Денис Мантуров.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей. Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки», — сообщил он в интервью Reuters.

При этом производство в Татарстане будет запущено только в 2020—2021 году. Сейчас сборка идет на московской площадке.

Напомним, что проектом будет заниматься ООО «Аурус», которое входит в структуру российского автопроизводителя «Соллерс». Главой компании стал гендиректор УАЗа и FordSollers Адиль Ширинов



