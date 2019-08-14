Итоги дня: суд над Мусиным, пояснение запрета на старые авто, стабилизация ситуации с лесными пожарами в Сибири

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 августа.

В Казани начался судебный процесс по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. На заседание прибыли обманутые вкладчики вместе с новым лидером их движения Еленой Косоуровой. Немало собралось и представителей прессы. Роберт Мусин также прибыл на рассмотрение дела. В итоге Мусина оставили под домашним арестом до 4 января 2020 года.

Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина сообщила, что возможное ограничение срока эксплуатации автомобильной техники является лишь «рекомендацией круглого стола, а не законодательной инициативой депутата». По ее словам, эти рекомендации «не касаются личного легкового транспорта граждан», а направлены на повышение экологичности коммерческой техники и пассажирского транспорта.

В Управлении ФСБ по Смоленской области пройдут кадровые перестановки. Управление возглавит экс-заместитель руководителя УФСБ по Татарстану Сергей Щелоков.

Сегодня в Татарстане общественная организация корпус «За чистые выборы» начала подготовку добровольцев к работе во время избирательной кампании. Спикеры корпуса рассказали слушателям о нормах их поведения и критериях оценки прозрачности процедуры голосования. Подробности — в материале «Реального времени».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал казанский «Рубин» и его главного тренера Романа Шаронова на 1 млн рублей и 200 тысяч соответственно. Такое наказание последовало из-за демонстративного фактического исполнения обязанностей главного тренера Романом Шароновым, у которого нет подходящей для выполнения этих функций тренерской категории.

Рослесхоз сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась, но остается достаточно сложной.