Рослесхоз сообщил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири

Ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась, но остается достаточно сложной.

Временно исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов отметил, что интенсивность работ по тушению лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будет сохраняться.

На данный момент площадь пожаров, которые активно тушат, сократилась на 10 тыс. га (53 пожара). На удаленных и труднодоступных территориях было ликвидировано 20 пожаров на площади 100,5 тыс. га, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в Сибири.

Основной причиной пожаров в Сибири, по данным МЧС, является неосторожное обращение с огнем.