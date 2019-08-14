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Замглавы УФСБ Татарстана ушел на повышение в Смоленск

11:12, 14.08.2019
Замглавы УФСБ Татарстана ушел на повышение в Смоленск
Фото: to60.minjust.ru

В Управлении ФСБ по Смоленской области пройдут кадровые перестановки. Управление возглавит экс-заметститель руководителя УФСБ по Татарстану Сергей Щелоков.

Он займет место Игоря Тиньгаева, который перейдет в управление по Северной Осетии, передает «Смоленская правда».

Напомним, что Сергей Щелоков также исполнял обязанности зампредседателя антитеррористической комиссии Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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