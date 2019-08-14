Замглавы УФСБ Татарстана ушел на повышение в Смоленск
В Управлении ФСБ по Смоленской области пройдут кадровые перестановки. Управление возглавит экс-заметститель руководителя УФСБ по Татарстану Сергей Щелоков.
Он займет место Игоря Тиньгаева, который перейдет в управление по Северной Осетии, передает «Смоленская правда».
Напомним, что Сергей Щелоков также исполнял обязанности зампредседателя антитеррористической комиссии Казани.ОбществоВласть Татарстан
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