Когогина объяснила идею запрета старых машин

Депутат Госдумы от Татарстана Альфия Когогина сообщила, что возможное ограничение срока эксплуатации автомобильной техники является лишь «рекомендацией круглого стола, а не законодательной инициативой депутата».

По ее словам, эти рекомендации «не касаются личного легкового транспорта граждан», а направлены на повышение экологичности коммерческой техники и пассажирского транспорта, пишет «Коммерсант».

На данный момент в крупных городах до 85% загрязнения окружающей среды приходится на выхлопы от автотранспорта. При этом старые грузовые автомобили и автобусы «значительно чаще становятся участниками ДТП» из-за их несоответствия современным требованиям.

Поэтому, как считает Когогина, нужно стимулировать обновление автопарка коммерческой техники, например через льготный лизинг или trade-in.

Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.



Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что надо создавать условия для вывода из эксплуатации старых автомобилей, а не запреты.